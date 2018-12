19. Dezember 2018

Verteidigungsministerin ist „Familienunternehmerin des Jahres“

von Augustin Stenger

Verteidigungsministerin Dr. Ursula von der Leyen darf sich „Familienunternehmerin des Jahres“ nennen. Am Samstagabend wurde die CDU-Politikerin vom Verband der Familienunternehmer in Hannover mit dem renommierten Preis ausgezeichnet.

Von der Leyen ist es durch Modernisierung der Bundeswehr gelungen, Beraterverträge in dreistelliger Millionenhöhe in ihre eigenen Taschen umzuleiten. Durch die Auswahl einer Unternehmensberatung, in der zwei ihrer Kinder angestellt sind, konnte die Ministerin auf sehr geschickte Weise öffentliche Gelder ihren Familienmitgliedern zukommen lassen.

In ihrem Grußwort bedankte sich die Verteidigungsministerin für die Auszeichnung, bedauerte allerdings auch, dass noch nicht alle ihrer sieben Kinder über Beraterverträge des Verteidigungsministeriums verfügten. Auch Vettern, Neffen und Nichten sowie das Pferd der Ministerin sollen in naher Zukunft mit Beraterverträgen in Millionenhöhe ausgestattet werden.

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Morgengagazin“.