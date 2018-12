Waldorfschule verweigert Kind von AfD-Politiker die Aufnahme Diskriminieren für Fortgeschrittene

19. Dezember 2018

Über totalitäre Linke, missbrauchte Kinder und freie Schulen, wenn es sie denn gäbe

von André F. Lichtschlag

Dass AfD-Politiker an Wahlkampfständen mit Eisenstangen verprügelt werden, ihre Häuser beschmiert und Autos angezündet werden, dass AfD-Sympathisanten an Internetpranger gestellt und die Jobs gekündigt werden, nachdem sie bei ihren Arbeitgebern denunziert wurden, dass ihnen in Restaurants oder Kneipen die Getränke oder auch das Essen vorenthalten wird, gehört zum Alltag in ...