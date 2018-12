Wahl der CDU-Bundesvorsitzenden Karrenmerz, Merzelspahn oder Merkelbauer?

13. Dezember 2018

Wie man zwischen drei gleichen Geschmacksrichtungen „wählt“

von Axel B.C. Krauss

Nun sei die CDU gespalten, sagt man. Es steht ja in allen Zeitungen. Es wird ja rund um die Uhr gefunkt. Müsste also stimmen: Drei Kandidaten, drei Politikstile. Oder? Nachdem Spahn ausgeschieden war, stand es also Merzelbauer gegen Karrenmerkel.

Kennen Sie die Sendung „Wünsch dir was“? Womit ich ein Format ...