Johann Valentin Andreae Ein verkannter und vergessener Reformator

12. Dezember 2018

Freiheitlicher als Luther und Calvin

von Michael Kumpmann

Wenn man heutzutage von Protestantismus spricht, denkt man meistens an Martin Luther oder Johannes Calvin, vielleicht noch an die Täuferbewegungen. Fast nur Spezialisten bekannt ist der Philosoph Johann Valentin Andreae. Eine etwas breitere Bekanntheit gewann er höchstens dadurch, dass sich die mysteriöse „Sonnentempler-Sekte“, die in den 90er Jahren gleich vier ...