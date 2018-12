Deutschland im Jahr 2018 Ein Land auf dem Weg in die Gesinnungsdiktatur

11. Dezember 2018

Die Deutschen trinken nur zu gern von dem Kakao, durch den man sie zieht

von Frank W. Haubold

Ich frage mich ernsthaft, was mit den Menschen in diesem Land passiert ist, dass sie sich nicht einmal ansatzweise gegen ihre Entrechtung und Bevormundung wehren. Entweder sie wollen oder können die Zeichen an der Wand nicht erkennen, oder sie glauben immer noch, dass eine Diktatur zwangsläufig mit Braunhemden und genagelten ...