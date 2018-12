Proteste der Gelbwesten Warum es nicht nur um Frankreich geht

11. Dezember 2018

Der Anfang vom Ende der Sozialdemokratie

von Peter C. Earle

Die Aufstände der Gilets Jaunes, der steueraufständischen Gelbwesten, sind in Frankreich eskaliert. Gezeigt haben sie, was höhere Steuern auf Treibstoff – und hohe Steuern im Allgemeinen – im Tagesgeschehen so bewirken können. Französische Bürger, die sich bereits an die höchsten Steuersätze aller OECD-Staaten gewöhnen durften, sind unter die Walze neuer und ...