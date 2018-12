CDU: Weiter so mit Lassie von der Merkelweide Weil dem Zulauf ohne Stallgeruch jeder Schneid fehlt

08. Dezember 2018

Friedrich Merz: Ein begossener Pudel, der nicht anders konnte

von André F. Lichtschlag

Einen Tag nach der Wahl von Angelas Kleiner Kopie (AKK) zur neuen CDU-Parteivorsitzenden fragt die „Bild“ stellvertretend für den Springerverlag (auch „Welt“) ungläubig: „Wer oder was hat`s für Merz verbockt?“ Denn es stimmt ja, am eigenen Hause lag es nicht, Poschi und Co hatten alles gegeben in den vergangenen ...