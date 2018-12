Brexit-Abstimmung im britischen Parlament Bleiben die Briten, geht Brüssel baden

08. Dezember 2018

Großbritannien, Italien und Visegrád können die EU zerlegen

von Gérard Bökenkamp

Der bekannte Historiker Timothy Garton Ash gehört zu den wenigen Briten, deren Herz leidenschaftlich für die EU schlägt. Ash gab kürzlich der Hoffnung Ausdruck, dass die Briten am Ende doch in der EU verbleiben werden. Theresa May werde die Abstimmung im Londoner Parlament verlieren. Das eröffne die Chance für ein ...