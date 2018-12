ef 189 Editorial

07. Dezember 2018

Ungeordnete Wege sind in erster Linie Freiheitschancen

von André F. Lichtschlag

Der Redaktionsschluss für die vorliegende Ausgabe liegt nicht günstig. Wenn Sie diese Zeilen gedruckt lesen, sind drei heute noch vor mir liegende Daten bereits Geschichte. Am 7. Dezember wählt die CDU einen neuen Vorsitzenden. Am 10. und 11. Dezember trifft sich die Uno in Marrakesch, um den Migrationspakt zu verabschieden ...