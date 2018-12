Kulturverarmte Architektur Beitrag zur geistig-moralischen Verkrüppelung

06. Dezember 2018

Nivellierung der Menschen

von Tomasz M. Froelich

Mich bedrückt es immer wieder, wenn historische Gebäude, die über Jahrzehnte oder gar Jahrhunderte Stadtbilder geprägt haben, zugunsten von modernen Massenbauten abgerissen werden sollen und dies auch noch als Fortschritt der Zivilisation gepriesen wird.

Dieser scheinbare Fortschritt der Zivilisation geht häufig mit einer Verhässlichung von Stadt und Land einher. Vor allem in den städtischen Peripherien wird das sichtbar, deren Hochhäuser bestenfalls Batterien von Ställen für Nutzmenschen sind.

Hält man Hennen in derartigen Batterien, wird häufig von Tierquälerei gesprochen. Menschen so etwas zuzumuten, scheint hingegen völlig normal zu sein, obwohl ja die Selbstbewertung des normalen Menschen die Behauptung seiner Individualität fordert – er ist nun mal keine Ameise oder Termite.

Welcher Weg steht dem Bewohner der Nutzmenschenbatterie zur Aufrechterhaltung seiner Selbstachtung offen? Vermutlich nur die Verdrängung der Existenz der vielen gleichartigen Leidensgenossen aus dem Bewusstsein. Und so tun es ja dann viele: Trennwände an Balkonen sollen den Nachbarn unsichtbar machen, mit dem man nicht in Kontakt treten möchte, weil man fürchtet, in ihm das eigene verzweifelte Bild zu erblicken. Schlussfolgerung: Vermassung führt letztlich zur Vereinsamung und zur Teilnahmslosigkeit am Nächsten.

Es ist so, wie Konrad Lorenz es schrieb: „Ästhetisches und ethisches Empfinden sind offenbar sehr eng miteinander verknüpft, und Menschen, die unter (solchen) Bedingungen leben müssen, erleiden ganz offensichtlich eine Atrophie beider. Schönheit der Natur und Schönheit der menschengeschaffenen kulturellen Umgebung sind offensichtlich beide nötig, um den Menschen geistig und seelisch gesund zu erhalten. Die totale Seelenblindheit für alles Schöne, die heute allenthalben so rapide um sich greift, ist eine Geisteskrankheit, die schon deshalb ernst genommen werden muss, weil sie mit einer Unempfindlichkeit gegen das ethisch Verwerfliche einhergeht.“

Die Nivellierung der Menschen spiegelt sich in den seelenlosen Massenbauten kulturverarmter Architekten wider, die die Gefahr bergen, die geistige und moralische Verkrüppelung ihrer Insassen voranzutreiben.

