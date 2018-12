Waldbrände in Kalifornien und Südeuropa Eine Folge des Klimawandels?

04. Dezember 2018

Das Versagen des Staates ist schuld

von Edgar L. Gärtner

In Nordkalifornien tobten in diesem Herbst Waldbrände, die an Dantes Inferno erinnern. Schon zählt man über 70 Todesopfer und über 1.000 Vermisste. Dagegen nimmt sich die verbrannte Fläche mit etwa 600 Quadratkilometern im Vergleich zu früheren Ereignissen eher bescheiden aus. Die größte Zahl von Todesopfern (über 60) forderte das ...