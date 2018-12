Proteste in Frankreich CO2- und Dieselsteuer löst den Aufstand aus

03. Dezember 2018

Die Straßenblockaden mit Hilfe gelber Warnwesten könnten zur Revolution führen

von Edgar L. Gärtner

Seit dem 17. November 2018 steht in Frankreich, wieder einmal, die Revolution auf der Tagesordnung. Nach Angaben einer Polizeigewerkschaft waren über eine Million Menschen in gelben Warnwesten (gilets jaunes) unterwegs, um wichtige Straßenkreuzungen zu blockieren. Viele von ihnen demonstrierten zum ersten Mal in ihrem Leben. Wie schon bei den Bauern-Aufständen ...