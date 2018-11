Proteste in Frankreich Je suis Gilet Jaune

29. November 2018

Ein Hauch von Tea Party erreicht Europa

von Christian Rogler

Spät, aber doch wächst der Widerstand gegen das kulturmarxistische Projekt auch in Europa in die Breite. Natürlich hatte es auch zuvor schon nichtlinke Protestbewegungen gegeben, die eine phasenweise Stärke und Dauerhaftigkeit entfalten konnten. Zu denken wäre an Pegida, die sich zumindest in Sachsen verfestigen konnte, oder an die zum Teil ...