Liberaler Einwurf Politik für Satte

25. November 2018

Der Rückzug von Angela Merkel löst kein Problem

von Sascha Tamm

Politisch wird viel Wind um den Rückzug der Kanzlerin gemacht. Nun wird Merkel also bald weg sein – als Parteivorsitzende in Kürze, als Bundeskanzlerin etwas später, natürlich nicht erst in drei Jahren. Eine für viele Menschen offensichtlich wichtige Forderung wird damit erfüllt. Doch mindestens ein wesentliches Problem Deutschlands wird nicht gelöst ...