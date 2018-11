Die Umwelt-Utopie „Ökotopia“ von Ernest Callenbach Zwischen guten Ideen und linksgrüner Ideologie

19. November 2018

Vom grünen Mainstream teilweise überholt

von Michael Kumpmann

Anarchokapitalisten im Gefolge Murray Rothbards haben oft die Vision einer kleinen, in sich abgeschlossenen Gemeinschaft, die getrennt vom Rest der Welt lebt und „ihr eigenes Ding macht“, was weniger an eine Anwendung kapitalistischer Prinzipien erinnert, sondern eher an das klassische Literaturgenre der Utopie, die genau so etwas zum Thema hat ...