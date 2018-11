DeutschlandBrief Das grüne Wunder

18. November 2018

Wie die Revoluzzer von einst zur Systempartei aufstiegen

von Bruno Bandulet

Öko-Sozialismus mit menschlichem Antlitz

17,5 Prozent in Bayern, 19,8 Prozent in Hessen und auch bei bundesweiten Meinungsumfragen die 20-Prozent-Marke in Reichweite – die Grünen surfen auf einer Welle des Erfolgs, von der sie noch vor einem Jahr nicht einmal zu träumen wagten.

Es war ein langer, mühseliger Aufstieg an ...