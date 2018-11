Make love not law Betrachtungen zur Lage der Nation

17. November 2018

Budenzauber in den deutschen Zimmern des europäischen Hauses

von Carlos A. Gebauer

25 Jahre sind vergangen seit dem Inkrafttreten des Vertrages von Maastricht. Was am 1. November 1993 nur wie eine Weiterentwicklung der etablierten Europäischen Gemeinschaften wirkte, war in Wahrheit ein Qualitätswechsel. Denn bis dahin standen die Mitgliedsstaaten der „Europäischen Gemeinschaft“ in einem eher noch lockeren Verhältnis zueinander. Tatsächlich gab es nicht ...