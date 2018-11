Midterm-Wahlen in den USA und Kulturrevolution in China Was lässt eine normale Wahl zu einem Stammeskrieg eskalieren?

15. November 2018

Der Stamm hat immer recht

von Joe Jarvis

Im Jahre 1966 war Gao Jianhua (der seinen Namen später in „Gao Yuan“ änderte) 14 Jahre alt. An der Yizhen-Realschule in der Nähe von Peking war er Zeuge und Beteiligter der Geburt von Chinas „Kulturrevolution“. Er hielt seine persönlichen Erlebnisse in einem Buch mit dem Titel „Born Red: A Chronicle ...