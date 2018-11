Globaler Vertrag für sichere, geregelte und planmäßige Migration der Uno Der Pakt mit dem Teufel

07. November 2018

Jeder ist zum Widerstand aufgerufen, insbesondere alle Politiker

von Joachim Kuhnle

Vorbemerkung für Kritiker und Interessierte

Am 11. Dezember 2018 ist es so weit. Sich bedeutend fühlende Menschen werden sich bei leckeren Häppchen und prickelndem Champagner in der Königsstadt Marrakesch, von der das Land Marokko seinen Namen ableitet, zusammenfinden. Nebenbei werden sie einen epochalen Vertrag unterzeichnen. Deutschland wird von Angela Merkel ...