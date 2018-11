Im Visier, die Waffenkolumne Welche Waffe soll es sein?

01. November 2018

Ein Tipp für das zweite Schießeisen

von Andreas Tögel

In Deutschland ist es um einiges komplizierter als in Österreich, eine Waffenbesitzerlaubnis zu erlangen. Der Nachweis eines Bedarfs (etwa als Jäger oder Sportschütze) ist in Österreich nicht erforderlich. Auch nicht die Mitgliedschaft in einem Schützenverein und der Nachweis einschlägiger Übungen. Auf die Ausstellung einer Waffenbesitzkarte besteht bei Vorliegen der nötigen ...