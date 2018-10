Nachruf auf John Taylor Gatto Für die Trennung von Staat und Erziehung

30. Oktober 2018

Er beendete seine Tätigkeit als Lehrer, als er erkannte, dass er den Kindern schadete

von Lukas Abelmann

Am 25. Oktober 2018 verstarb der Lehrer und Erziehungskritiker John Taylor Gatto. Was man, insbesondere nach seinem Schlaganfall im Jahr 2011, schon lange hat befürchten müssen, ist nun also eingetreten.

Der 1935 in Monongahela, Pennsylvania, geborene Gatto kämpfte wie vermutlich kein Zweiter für die Trennung von Staat und Erziehung. Bereits ...