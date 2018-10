Deutschland gefangen in der medialen Feudalgesellschaft, Teil 2 von 4 Der Kampf gegen die Realität 2013 bis 2017

25. Oktober 2018

Die Errungenschaften der Aufklärung wurden erfolgreich beseitigt

von Jean Modert

Im ersten Teil dieser Artikelserie hatte ich die These aufgestellt, dass die Biodeutschen vor fünf Jahren offiziell in eine mediale Feudalgesellschaft überführt wurden, aus der sie so bald nicht mehr ausbrechen können. Überflüssiger Pessimismus oder überfälliges Einschenken von reinem Wein? Schauen wir uns die Geschehnisse seit dem 1. Januar 2013 ...