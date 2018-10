Die Grünen im Aufwind Das neue Mittelmaß

22. Oktober 2018

Hüpfburgen für alle!

von Helge Pflüger

Die Grünen, des Deutschen liebste Partei, wenn es darum geht, das eigene Leben fremdbestimmen zu lassen, haben einen Lauf. Bei der vergangenen Landtagswahl in Bayern haben sie ihr bisher bestes Ergebnis eingefahren und schicken sich an, dieses auch bei der Landtagswahl in Hessen zu erringen. Was genau macht den Erfolg ...