Große Pressekonferenz mit einer Buchvorstellung in Berlin Sucht Christian Lindner (FDP) den Schulterschluss mit den linksextremen Sturmtrupps?

19. Oktober 2018

Der Kulturkampf treibt seltsame Blüten und reizt zum Kopfschütteln

von Joachim Kuhnle

Am Mittwoch, den 24. Oktober 2018, findet im Haus der Bundespressekonferenz in Berlin eine Veranstaltung statt. Ein neues Sachbuch soll der Öffentlichkeit vorgestellt werden. Um dem Thema seine ihm zugedachte Bedeutung zu verleihen, gibt es eine vom Verlag moderierte Quasselrunde, an der nicht nur die drei Autoren, sondern auch zwei ...