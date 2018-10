Pressemitteilung der Fraktion der Alternative für Deutschland in der Hamburgischen Bürgerschaft Hamburger AfD im Distanzeritis-Wahn?

18. Oktober 2018

Fake News oder eine peinliche Entgleisung?

von Joachim Kuhnle

Der AfD-Bezirksvorstand Hamburg-Mitte lädt André Poggenburg aus Sachsen-Anhalt zu einer AfD-Veranstaltung ein. Detlef Ehlebracht, Parlamentarischer Geschäftsführer, erklärt am 17.10.2018 in einer Pressemitteilung im Namen der AfD-Fraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft: „Es fand hinsichtlich dieser Veranstaltung keinerlei Abstimmung mit maßgebenden Gremien des Hamburgischen Landesverbandes statt. Erst nach Abschluss der ...