Münchner Merkeldämmerung und die (vermeintliche) Entsozialdemokratisierung des Parteiensystems Große Koalition minus 23 Prozent

14. Oktober 2018

Nach den ersten Prognosen um 18 Uhr: SPD halbiert und andere Denkwürdigkeiten

von André F. Lichtschlag

Großbritannien, 23. Juni 2016: Brexit-Referendum. USA, 8. November 2016: Trump-Wahl. Bayern, 14. Oktober 2018: Bayernwahl, genauso historisch?

Wird der heutige Tag in die jüngere Geschichte eingehen als einer, der am Ende mit dem Abtritt von Kanzlerin Angela Merkel in Erinnerung bleiben wird? Die Ergebnisse für die Große Koalition in Berlin ...