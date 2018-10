Wolfsgeheul Sie sind Zeitzeuge

14. Oktober 2018

Nehmen Sie sich ein Buch und schreiben Sie alles auf

von Selina Wolf

Bildquelle: shutterstock.com Der Samisdat kehrt zurück: Festhalten für die Zeit danach

Ich habe eine Bitte an Sie. Schreiben Sie alles auf, was gerade passiert. Es muss nicht perfekt formuliert sein oder übersichtlich sortiert. Die Historiker nachfolgender Generationen werden es lieben, an der Dechiffrierung etwas zu kauen zu haben. Aber notieren Sie alles. Halten Sie es fest. Halten Sie fest, wie in ...