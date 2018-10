US-Wahlsystem Warum Wählen in den USA seit 1913 fruchtlos ist

13. Oktober 2018

Keine Besteuerung ohne Vertretung!

von Joe Jarvis

„No taxation without representation!“ Keine Besteuerung ohne Vertretung! Das war eine beliebte Phrase in den Jahrzehnten, die in die Amerikanische Revolution mündeten. Kolonisten glaubten, es sei unfair, besteuert und britischer Herrschaft ohne eigene Zustimmung ausgesetzt zu werden.

Heute gibt Washington, D.C. für jeden der 320 Millionen Menschen, die in ...