Hintergründe der Politischen Korrektheit Ist der Kulturmarxismus die neue Hauptstromideologie?

12. Oktober 2018

Widersprüchlich und gefährlich

von Antony P. Mueller

Ein anderer Name für den Neo-Marxismus, der sich in den USA immer größerer Beliebtheit erfreut, ist „Kulturmarxismus“. Dessen Theorie besagt, dass die treibende Kraft hinter der sozialistischen Revolution nicht die Arbeiterklasse ist – sondern die Intellektuellen. Während der Marxismus weitgehend aus Arbeiterbewegungen verschwunden ist, floriert die marxistische Theorie in kulturellen Institutionen ...