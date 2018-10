Kanal von Marcus Follin („The Golden One“) auf Youtube Rote oder blaue Pille?

11. Oktober 2018

Vorbild der vernachlässigten männlichen Jugend

von Florian Müller

Bildquelle: Marcus Follin Vorbild für viele Männer: Marcus Follin

Ein langhaariger Muskelprotz zuckt mit seinen Brustmuskeln und reckt einen gigantischen Bizeps in die Kamera. Im Hintergrund ertönt Wagners „Ritt der Walküren“. „Greetings, proud men of the North“ („Seid gegrüßt, stolze Männer des Nordens“), begrüßt „The Golden One“ seine Zuschauer. Ein schwedischer Nationalist (Selbstzuschreibung) namens Marcus Follin gibt jungen Männern ...