Bertelsmann-Studie zum Thema „Populismus“ Forscher warnen die CDU/CSU vor zu viel Bürgernähe

02. Oktober 2018

„Mehr EU“ ist die große Hoffnung der vereinigten Rotfront

von Joachim Kuhnle

Ein Jahr nach der Bundestagswahl gibt es Anlass zur Verunsicherung in Deutschland. Wie stark bröckelt der Zusammenhalt der sozialistischen Einheitsfront? Ist das blinde Vertrauen der Untertanen in die etablierten Parteipolitiker und deren Staat in Gefahr? Die Unsicherheit ist groß und hat viel mit einer neuen Partei zu tun – der Alternative ...