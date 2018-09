EinBlick Tanz auf Messers Schneide

30. September 2018

Über die Türkeikrise und eine mögliche Reaktion von IWF und Zentralbanken

von Thorsten Polleit

Die Symptome zeigten sich bereits Ende der 1970er Jahre, aber erst in den 1980er Jahren kam es zum offenen Ausbruch: zur Verschuldungskrise vieler lateinamerikanischer Staaten – insbesondere von Brasilien, Argentinien und Mexiko. Sie hatten sich zuvor kräftig in Fremdwährung verschuldet und gerieten durch den zweiten Ölpreisschock in arge Probleme. Sie konnten ...