Rede von Hans-Christoph Berndt von Zukunft Heimat Vielversprechendes Vorbild in unruhiger Zeit

26. September 2018

Der promovierte Mediziner spendet Orientierung und Halt und lässt seine Gegner ins Leere laufen

von Robert Grözinger

Wir leben in einer interessanten Zeit, jedenfalls im Sinne des entsprechenden chinesischen Fluchs. Wie in einem Wildwasser treiben Deutschland und Europa dahin, verzweifelt um sich schlagend und einer sehr ungewissen Zukunft entgegen. Die Führung scheint sich in ein Irrenhaus verwandelt zu haben. Die Öffentlichkeit ist zunehmend und immer tiefer gespalten ...