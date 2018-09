Der merkwürdige Tod des Marcel Kuschela, Teil eins Geselbstmordeter Hogesa-Gründer?

25. September 2018

Eine makropolitische Voranalyse

von Jean Modert

Am Mittwoch, dem 19. September 2018 fand ein Passant nahe dem Museum Abteiberg in Mönchengladbach gegen 16:30 Uhr einen leblosen Körper. Der Betroffene lag in einer großen Blutlache, daneben befand sich ein Messer. Der Passant, ein Arzt, alarmierte sofort den Notdienst, der nach späterer Aussage der Polizei nur noch ...