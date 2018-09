Die Ablösung des Verfassungsschutzpräsidenten und das Grundgesetz Sie sagen Maaßen und meinen den Antitotalitarismus

25. September 2018

Die Weiterentwicklung der Bundesrepublik in eine demokratische Volksrepublik

von Christian Rogler

Das Bundesamt für Verfassungsschutz und die jeweiligen Landesämter sind ihrem Auftrag im Laufe ihrer Geschichte zweifellos nicht immer auf die optimale Weise nachgekommen. Über die Jahrzehnte hinweg hat so mancher Skandal die Behörde heimgesucht, daraus resultierte die eine oder andere grundsätzliche Vertrauenskrise. In manchen Fällen wurde der Verfassungsschutz in offenkundiger ...