„Spiegel Online“ über eine Diskussionsszene in Chemnitz Christian Stöcker reißt Riesenlücke in den Cyberspace

18. September 2018

Angesichts der Opfer des Multikulturalismus dreht der „Spiegel Online“-Kolumnist im Leerlauf

von Robert Grözinger

Christian Stöcker entwickelt sich langsam zu meinem Lieblings-„Lückenpresser“. Er liefert mir in letzter Zeit so viele Steilvorlagen, der Mann ist richtig gut. Der „Spiegel Online“-Kolumnist hat am vergangenen Sonntag eine solch riesige Lücke in den Cyberspace geschossen, dass selbst die Hohlheit eines durchschnittlichen SPD-Abgeordneten – siehe zum Beispiel Martin ...