Ehemaliger Stabschef im US-Außenministerium Lawrence Wilkerson über die Neocon-Agenda Krieg in Syrien, dann im Iran

16. September 2018

Ein Rezept für den Verlust von Geld und Menschenleben

von Adam Dick

Als er am Dienstag von Moderatorin Sharmini Peries von „The Real News“ interviewt wurde, sagte Lawrence Wilkerson, Professor am College of William & Mary in Williamsburg, Virginia, sowie ehemaliger Stabschef für US-Außenminister Colin Powell, die „neokonservative Agenda“ für einen eskalierenden Krieg der USA gegen Syrien, gefolgt von einem Krieg gegen ...