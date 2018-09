Make love not law Der solidarische Organspendekonsens

15. September 2018

Ein Plädoyer für die individuelle Willensherrschaft

von Carlos A. Gebauer

Vor gut 20 Jahren, am 5. November 1997, ist in Deutschland das Transplantationsgesetz in Kraft getreten. Es regelt die vollständige oder teilweise Entnahme von Organen aus einem menschlichen Körper zu deren Übertragung in den Körper eines anderen. Der gebende Teil dieser Organspende kann ein lebender oder ein toter Mensch sein ...