Energiepolitik in Frankreich nach dem Rücktritt Nicolas Hulots Marktplatz der Illusionen

12. September 2018

Was die Auswechslung des französischen Energiewendeministers bedeutet

von Edgar L. Gärtner

Wer an die Klimaschädlichkeit des CO 2 glaubt, kann in einem hochindustrialisierten Land nicht auf die Kernenergie verzichten. Das musste der unter Präsident Emmanuel Macron zum Staatsminister für die ökologische und solidarische Wende avancierte französische Fernseh-Publikumsliebling Nicolas Hulot schon kaum mehr als ein Jahr nach seinem Amtsantritt zugeben und hat ...