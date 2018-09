12. September 2018

Nach Mord an Deutschem wird wieder kräftig gefeiert

von Augustin Stenger

Nachdem in der Nacht von Samstag auf Sonntag in Köthen ein junger Deutscher von afghanischen Schutzsuchenden totgeschlagen wurde, kann sich der kleine Ort in Sachsen-Anhalt am kommenden Montag auf ein Gratiskonzert freuen. Damit der bedauerliche Zwischenfall nicht von Rechtspopulisten instrumentalisiert wird, hat Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier alle Untertanen aufgefordert, in die ostdeutsche Provinz zu reisen, um für Weltoffenheit und Liebe zu demonstrieren.

Auf einem Kinderspielplatz war ein deutscher Hooligan unglücklich zu Tode gekommen, nachdem er die Befruchtung einer jungen Deutschen durch zwei geflüchtete Schutzsuchende kritisiert hatte. Die freiwillige oder unfreiwillige Paarung von afghanischen Männern mit deutschen Frauen ist jedoch ausdrücklich zu begrüßen, da die deutsche Bevölkerung sonst in Inzucht degenerieren würde. Der besorgte Bürger lag also völlig im Unrecht und hat sich die Gegenreaktion selbst zuzuschreiben.

Auch wenn es natürlich bedauerlich ist, dass nun im Wochentakt deutsche Männer bei Begegnungen mit schutzsuchenden Geflüchteten zu Tode kommen, bietet das Ereignis von Köthen eine wunderbare Gelegenheit, um gegen Hass und Hetze auf die Straße zu gehen. Die adipöse Kultband Fettsau Sahne Fischgräten und ihre geriatrischen Freunde von den Mausetoten Hosen haben bereits angekündigt, auch in Köthen gegen Hass und Hetze aufzuspielen. Die Bessermenschen von Köthen können sich jedenfalls auf ein tolles und kostenfreies Konzert freuen!

Dieser Artikel erschien zuerst auf „Morgengagazin“.