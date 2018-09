Wolf hört mit Heimat gefährlich, Messerstecher harmlos

06. September 2018

So lernt es die Jugend

von Selina Wolf

„Vollkontakt, kuck‘ mich an, wer hat Angst, ich bin drauf/ Und ich ramme deiner Schwester meinen Schwanz in ihr Maul.“ Verzeihen Sie, das muss ich einfach mal wörtlich zitieren, damit Sie wissen, was die jungen Leute so tagtäglich beeinflusst. Es darf auch wieder zitiert werden, denn das Album „Sonny Black ...