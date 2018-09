Politisch korrekte Positionierung von Unternehmen Die dümmsten Marketingstrategien der Zeitgeschichte

04. September 2018

Lasst sie austrocknen!

von Sven Edelhäuser

Es geht dieser Tage mal wieder hitzig her in Deutschland. Es brodelt, und die verschiedenen Lager beziehen Stellung. Eigentlich nichts Neues. Die Spaltung in links und rechts, forciert durch Politik und Medien, ist mittlerweile unser täglich Brot geworden. Die Mainstream-Medien schreiben sich tagtäglich weiter selbst ins Aus, und die Auflagen- ...