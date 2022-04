Ende vieler Corona-Regeln Hurra, jetzt sind wir frei!

02. April 2022

Der Freedom Day

von Manuel Maggio

samstags um 6 Uhr

Haben Sie auch schon den Sekt oder Champagner kaltgestellt, um mit einer großen Party den langersehnten Freedom Day zu feiern? Nein, haben Sie nicht? Dann geht es Ihnen ja vielleicht wie mir.

Allein der Begriff ist eine Infantilisierung der Ernsthaftigkeit der eigentlichen Lage und erinnert mich eher an ein Techno Open Air. Der Begriff reiht sich da gut ein und ich denke mir: Die Impflinge, die sich geboostert haben, werden dann mit ihren Community-Masken und AHA-Regeln sicher ganz viel Spaß auf den Freedom-Day-Partys haben und sich vorher noch mit einem Lolli-Test absichern, damit auch ja nichts schiefgehen kann.

Meine Gedanken zu diesem Freedom Day sind aber noch weitere, die ich Ihnen nicht vorenthalten möchte, denn das gesamte Konzept ist in meinen Augen ein weiteres Herrschaftsinstrument des Staates, um seine Position als Freiheitsbringer zu festigen. Der Mensch kommt frei auf diese Welt und wird dann innerhalb der Gesellschaft zu etwas Unfreiem erzogen und getrimmt. Der Staat nimmt also Freiheiten weg, die an sich von Geburt an vorhanden sind. Kein Baby kommt schließlich mit einem Beipackzettel und reduzierten Freiheiten auf die Welt – zumindest kenne ich so etwas nicht. Das heißt für mich: Bei der Geburt ist die Freiheit noch zu 100 Prozent vorhanden, aber dann geht es leider sehr schnell und der Staat mit seinen krakenähnlichen Institutionen beginnt, sich das Kind und somit auch die Freiheit einzuverleiben. Den Höhepunkt der Unfreiheit eines heranwachsenden Menschen konnte man früher bei der Wehrpflicht am eigenen Leibe spüren, und ich bin froh, damals ausgemustert worden zu sein. Doch auch die Schule ist in ihrem Wesen an Unfreiheit kaum zu überbieten – Sie können sich bestimmt selbst noch an ihre Schulzeit erinnern. Für mich war es sehr wohl wie ein Befreiungsschlag, einen Beruf lernen zu können und nicht länger dem staatlichen Schul- und Bildungszwang zu unterliegen.

Je nach Motivation und Bewusstsein versuchen wir uns also nach der Schule wieder etwas mehr zu entfalten, und dies fühlt sich ja auch wie Freiheit an. Die Frage jedoch, die sich mir da immer stellt, wenn ich mich unfrei fühle, lautet: Wo oder an wen ist denn meine Freiheit hin? Denn anfangs war sie ja zu 100 Prozent vorhanden – zumindest das, was man als natürliche Freiheit ansehen kann, denn ganz frei ist man ja nie. Das Kind braucht die Mutter, um zu überleben, aber braucht ein Mensch auch einen Staat, um frei zu sein?

Würden sie sich bei einem Dieb bedanken, der Ihnen ihr eigenes, zuvor geklautes Fahrrad wiederbringt und sagt: „Hier, ein Geschenk“?

Ich bin etwas abgeschweift und möchte jetzt doch noch ein paar weitere Punkte zum Thema Freedom Day ansprechen.

Ein Freedom Day wird nicht vom Herrscher gefordert, sondern den beschließt man für sich ganz allein und handelt dann nach eigener Überzeugung. Ganz nach dem Prinzip: Was lasse ich mir da eigentlich gefallen und wann sage ich „Stopp“?

Wie sieht es mit den Menschen aus, die aus Überzeugung und Todesangst so sehr an den Maßnahmen festgehalten haben? Werden sie jetzt weiterhin Maske tragen oder gehen sie davon aus, dass die Viren oder was auch immer ebenso vom Freedom Day erfahren haben und ab dem 2. April keine Gefahr mehr für sie und andere darstellen? Werden Geschäfte jetzt von ihrem Hausrecht Gebrauch machen und weiterhin auf der Maske bestehen? Wie sieht es mit der Gastro und den Events aus? Wer traut sich, die von Regierungskreisen mantraartig propagierten lebensschützenden Maßnahmen von heute auf morgen einfach wegzulassen?

Würde man sich selbst in so einem Moment nicht eingestehen, dass man einer großen Lüge hinterherlief und immer das macht, was die Regierung befiehlt, egal, ob es logisch, sinnhaft oder menschlich ist? Nennt man dies nicht in Fachkreisen Opportunismus?

Ich habe die Maske niemals zum Schutz getragen, sondern immer nur um Strafe, Spott oder gesellschaftlicher Ausgrenzung aus dem Weg zu gehen. Ich fühle mich schon schlecht genug, nicht früher den Mut gehabt zu haben, sie einfach wegzulassen und mein Leben so zu gestalten, dass ich dem Maskentragen so gut es geht aus dem Weg gehen kann. Daher habe ich mich schon vor ein paar Wochen dazu entschlossen, mir das nicht mehr gefallen zu lassen und meinen eigenen Freedom Day zu feiern. Ich nenne ihn aber lieber den „Mit mir macht ihr das nicht mehr“-Tag!