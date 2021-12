Dokumentation Pressemitteilung der Werteunion

03. Dezember 2021

Werteunion plädiert für Aufhebung aller Corona-Maßnahmen

von Redaktion eigentümlich frei

Die Werteunion plädiert dafür, alle Corona-Maßnahmen aufzuheben. Für die Werteunion sind Freiheit und Selbstbestimmung wesentliche Leitlinien für politische Entscheidungen. Ganz besonders gilt der Grundsatz, dass die Freiheit zu den besten Ergebnissen führt, wenn es um die Gesundheit geht. Wenn sich jeder Bürger frei und ohne Indoktrinierung informieren kann, er sich bestmöglich um seine eigene Gesundheit bemüht und ihm der Staat die Möglichkeiten für eine gesunde Lebensführung bietet, wird die große Mehrheit der Menschen die richtigen Entscheidungen treffen. Es wird auch ein paar Unvernünftige geben, aber die Mehrheit wird für sich selbst so sorgen, dass die Gesundheit nicht massiv darunter leidet. Das gilt auch für medizinische Behandlungen wie Impfungen.

Wir müssen feststellen, dass Nebenwirkungen wie Herzmuskelentzündungen und Blutgerinnungsstörungen seit Beginn der Impfkampagne stark zugenommen haben. Es sind dieses Jahr fünfmal mehr Fifa-Fußballer mit Herzproblemen auf dem Spielfeld kollabiert als im Durchschnitt der letzten fünf Jahre. Viele davon sind gestorben. Die Intensivstationen und Reha-Kliniken sind voll mit Geimpften. Die Impfschäden werden in den Medien als „Impfdurchbrüche“ verkauft. Seit Beginn der Impfkampagne sehen wir eine deutliche Übersterblichkeit in Deutschland. Wann immer die Staatsführung glaubte, der Staat müsse ihnen die Entscheidungen abnehmen und alles zentral planen, geschah großes Unheil. Wenn die Politik frühzeitig eine freie Debatte über mögliche Risiken der neuartigen Impfung zugelassen hätte und keinen Druck in Form von 3G-, 2G- und Quarantäne-Regelungen aufgebaut hätte, hätte es wohl weniger Impfgeschädigte und weniger Impftote gegeben. Die Politik muss aus diesen Fehlern lernen. Freiheit und Selbstbestimmung über den eigenen Körper sollten gewahrt sein. Das schließt mit ein, dass alle staatlichen Corona-Zwangsmaßnahmen aufzuheben sind und die Menschen wieder wie mündige Bürger behandelt werden müssen. Das bedeutet nicht nur ein klares „Nein“ zur Corona-Impfpflicht, sondern auch die Aufhebung aller G-Regelungen, Mundschutzpflichten und Abstandsregelungen.

