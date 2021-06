Bär und Drache geeint Nato zementiert die Allianz Russland-China

29. Juni 2021

Wird das Ostbündnis von Dauer sein?

von Viktor Heese

Jetzt ist es amtlich. Die Nato erklärt Russland und China gleichermaßen zum Sicherheitsrisiko. (siehe Link am Ende des Artikels). Der letzte Westler wird verstanden haben, dass die Allianz Russland-China für die beiden eine Notwendigkeit ist. Sie braucht keine umfangreichen Vertragswerke und wird einfach gelebt.

Die globale „Ost-Allianz“ nimmt Konturen an

Die Polarisierung der Welt wie im Kalten Krieg (1945–1990), mit dem kapitalistischen Westen, dem kommunistischen Ostblock und den unterentwickelten Blockfreien, erlebt eine Renaissance. „Freute“ sich der Westen drei Dekaden lang über den Zugewinn Osteuropas für die Nato und die EU, muss er heute die unbequeme Wahrheit von der „Ost-Allianz“ zwischen China und Russland akzeptieren. Die Blockfreien pendeln damals wie heute abwechselnd zwischen Ost und West. Die alte Teilung der Welt besteht, in veränderter Form, fort.

Die „Ost-Allianz“ entwickelt sich am dynamischsten. Besonders Peking erweist sich als sehr erfolgreich. Stichworte wie Seidenstraße „One Belt, One Road“, „Great Periphery Diplomacy“ der KP Chinas, Achse China-Afrika–Lateinamerika, FOCAC (Afrika), Shanghaier Organisation für Zusammenarbeit (Zentralasien), BRICS, 16+1 oder Kooperation zwischen China und 16 mittel- und osteuropäischen Ländern, Asiatische Infrastrukturinvestmentbank AIIB und einiges mehr machen die Runde.

Der Westen versuchte die Gefahr zuerst zu ignorieren und heute schlechtzureden, indem er China feindliches Hegemonialstreben unterstellt. Er warnt nicht nur Russland vor der nachteiligen Junior-Partnerschaft, sondern spricht auch von einem unüberbrückbaren Kulturgefälle zwischen Europa und Asien und erinnert Moskau an die historischen Belastungen. Es hilft alles nicht: Die strategische Zusammenarbeit geht weiter nach dem Motto: „Der Feind meines Feindes ist mein Freund.“ Wer glaubt schon dem aggressiven Westen? Funktionierende Mischehen zwischen Chinesen und Russen lassen kaum auf Berührungsängste schließen.

Drei Fragen bleiben dennoch offen. Was bedeutet der neue Trend für das globale Kräfteverhältnis? Ist das Ostbündnis Moskau-China von Dauer oder handelt es sich hier um eine temporäre Interessengemeinschaft? Schließlich: Kann der Westen durch Zugeständnisse die Kontrahenten gegeneinander ausspielen und eine Festigung der Allianz verhindern, so wie es Biden mit „Sanktionszugeständnissen“ bei Nordstream2 offensichtlich versucht?

Osterweiterung der Nato und EU – Russland der Gewinner, der Westen der Pyrrhussieger?

War die „Ost-Allianz“ eine Antwort auf die drohende US-Alleinhegemonie nach dem Zerfall der Sowjetunion in 1991, so ist Russland als Gewinner hervorgegangen und der Sieg des Westens über den Kommunismus ist ein Pyrrhussieg. Was stützt diese unerwartete These?

Ökonomisch gesehen brachte die neue Partnerschaft mit China ein Mehrfaches mehr als der Frontwechsel der Osteuropäer ins westliche Lager. Hierzu einige Zahlen: Laut IWF hatten Russland und China 2019 ein BIP (Bruttoinlandsprodukt nach der Kaufkraftmethode) von 28 Billionen US-Dollar oder fast 70 Prozent der westlichen G7- beziehungsweise EU-Länder. Davon entfielen 23 Billionen US-Dollar auf das dominante China, das 2017 die USA mit 21 Billionen US-Dollar überholte. Aufgrund der höheren Wachstumsraten wird sich der Abstand zum Westen reduzieren. Demgegenüber konnten die noch so fleißigen osteuropäischen EU-Neulinge mit einem BIP-Beitrag von drei Billionen US-Dollar beim EU-Beitritt zum Jahrtausendbeginn den Westen ökonomisch nicht wirklich stärken.

Militärisch bewirkte die China-Allianz ähnliche Effekte. Nicht allein die jetzt mögliche russische Truppenverlegung an die durch die Nato-Osterweiterung belastete Westgrenze ist ins Kalkül zu ziehen. Auch gemeinsame Großmanöver zeigen, wo die Armeen im Konfliktfall stehen werden. Sollten in der Ostukraine die Spannungen steigen, dürfen wir uns nicht wundern, wenn chinesische Flottenverbände plötzlich im Schwarzen Meer oder in der Ostsee aufkreuzen. Selbst der Laie bemerkt die Waffenspezialisierung: China baut die Flotte (Flugzeugträger), die Russen die Raketentechnik und sie beliefern damit auch ihnen wohlgesonnene Nato-Staaten wie die Türkei. Hinzu kommt die Einigkeit im Uno-Sicherheitsrat.

Ist das Bündnis Russland-China von Dauer?

1991 befürchtete China eine „Einkreisung“ durch den Westen und das an ihn verloren geglaubte Russland. Die schlauen Asiaten merkten schnell, dass sobald ihr wirtschaftliche Erfolg anhält und sie militärisch erstarken, erklärt der Westen sie zu Rivalen. Sie sollten recht behalten. Seit 1991 hat sich die Lage verschlechtert, weil nunmehr bekanntlich beide Länder zu Feinden der Nato erklärt wurden. China und Russland sind prädestiniert dafür, zu natürlichen Verbündeten zu werden.

Dafür sprechen auch die die komplementären Wirtschaftsinteressen und wirtschaftlichen Mammutprojekte (Weltraum, Infrastruktur, Landwirtschaft in Sibirien, Energieversorgung). Selbst wenn beide Länder aufgrund ihrer großen Binnenmärkte im Alleingang auskämen – das gilt auch im militärischen Bereich, was Putin stets unterstreicht –, ist eine Win-win-Situation unstrittig. Der staatliche Wille und Finanzressourcen sind da. Unerwünschte „Abweichungen vom Fahrplan“ können sofort zentral korrigiert werden.

Ist ein Frontwechsel Russlands zum Westen noch möglich?

Bleibt die Frage offen: Ist Russland „käuflich“ und würde es die Allianz gegen Vorteile aus dem Westen (Abschaffung der Sanktionen, Technologiepartnerschaft, politische Avancen) aufgeben? Wer so denkt, unterschätzt die Intelligenz dieser größten slawischen Nation, seinen Stolz und Überlebenserfahrung. So dumm wird kein russischer Politiker, auch nach Putin sein, um erneut den Täuschungen des Westens wie zu Zeiten Gorbatschows zu glauben. Jelzins schwacher Staat mit Oligarchen-Herrlichkeit und „Westöffnung“ wird sich nicht wiederholen.

Wenn selbst EU-Länder wie Polen oder Ungarn von Brüssel massiv stigmatisiert werden, was hätte dann das „konservativere“ Russland zu erwarten? Seine Ressourcen würden sicherlich schnell Opfer dubioser Schadensersatzforderungen werden. Ein Beispiel: Man denke an das weltfremde Urteil des Internationalen Gerichtshofes in Den Haag, das von Russland seit 2014 stur 50 Milliarden US-Dollar wegen der „Enteignung“ des (steuerkriminellen) Yukos-Eigners Chodorkowski fordert. Wem nutzen „europäische“ Institutionen und Vertragswerke, die ihre Mitglieder missbräuchlich bevormunden oder ausbeuten? Russland nicht.

