Corona und Mundschutz Un ballo in maschera

27. September 2020

Der „ewige“ weltweite Maskenball

von Rüdiger Pötsch

Verbieten wir den Karneval

und tragen Masken – überall!

Der Söder färbt sie weiß und blau,

beim Laschet weiß man’s nicht genau.

Zum Schutz vor einer Infektion –

na klar, da machen wir das schon.

Der Spahn, der speichert jeden Fall –

von Köln bis München – überall.

Der Bundestierarzt aus dem RKI

zählt alle Infizierten – aber wie?!

Der PCR-Test von dem Drosten

zeigt – unabhängig von den Kosten –

in einer Mehrzahl positive Leute an,

doch ob sie Infizierte sind … was liegt daran?!

Wie lange sollen wir die Masken tragen?

Na, bis der Impfstoff kommt, so hört man sagen.

Den Grippe-Impfstoff gibt’s seit vielen Jahren –

das Influenza-Virus auch, s’ist wie verfahren!

Verbieten wir den Karneval

und tragen Masken überall!