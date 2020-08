Umweltpolitik à la Habeck und Baerbock Grünland

08. August 2020

Ein „Hoch“ auf unser grünes Naturschutzduo

von Rüdiger Pötsch

Ein Windrad steht im Walde – der Natur zum Graus:

Zerhackt in jeder Stunde Insekten, Vögel, Fledermaus.

Es grünt so grün, wenn Roberts Phrasen glühen,

es grünt so grün, wenn Habecks Blüten blühen.

Die Liebe zu dem Vaterland,

ist’s; was er „stets zum Kotzen“ fand.

Mit Deutschland etwas anzufangen –

die Kunst ist ihm bis heut’ entgangen.

Verrat am Volk kann es nicht geben,

gibt’s doch kein Volk – hört man ihn reden.

Die Zeit der In-ku-ba-tion – erklärt er froh –

kann man mit „Social Distancing“ verdoppeln – oder so.

Medizinisch geht das nicht – was kümmert’s ihn –

hilft ihm zur Not doch stets die Annalena aus Berlin.

Die Kobolde aus allen Batterien setzt sie frei –

im Kampf gegen die Klimaleugner sind die gern dabei.

Und fehlt bei Dunkelflaute mal der Strom,

holt ihn die Baerbock aus dem Netz – die findet ihn dort schon.

Nicht nur ein Windrad – sondern dreißigtausend –

zerhacken tonnenweise Fauna, die Natur erträgt es grausend.