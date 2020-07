„Gewerkel“ und „Gemerkel“ Staatsstreich-Schleuder

26. Juli 2020

Politiker von „Muttis“ Gnaden

von Rüdiger Pötsch

Der Weber von der CSU

gewinnt die Wahl in die EU.

Was heißt das schon für „Mutti“ Merkel?

Sie startet gleich ihr Politik-Gewerkel:

Aus dem Günstlingswirtschafts-Sumpf

zieht sie von der Leyen schnell als Euro-Trumpf.

Der Untersuchungsausschuss sucht im Ministerium

nach Millionen – doch das ist für Uschi kein Kriterium.

Für den New-Green-Deal verlangt sie die Billion sofort,

denn dem, der klotzt statt kleckert, glaubt man gleich auf’s Wort!

„Unverzeihlich“ ist die Wahl in Erfurt schon,

läuft doch der umbenannten SED die Macht davon.

Dem Kemmerich fliegen Blumen vor die Füße

und Merkel schickt gleich ihre Umsturzgrüße.

Ramelow regiert mit „Muttis“ Schutz noch immer,

nur Corona macht das alles noch viel schlimmer:

Denn nunmehr steht die ganze Wirtschaft still!

Ist’s etwa das, was Merkel mit den Freunden will?

Den Sozialismus hält in seinem Lauf

bekanntlich weder Ochs noch Esel auf!