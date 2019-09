„Ben spricht“ Wie ich Podcaster wurde

29. September 2019

von Benjamin Weinand

Es war an einem Morgen im Frühjahr, als ich meinen ersten Anfall bekam“, so beginnt der Song „Tankerkönig“ von Hannes Wader, der eher nicht zu den Lieblingsliedermachern der ef-Leserschaft gehört. Im Frühjahr 2017 bekam auch ich einen Anfall. Nach einem halbjährigen Trip quer durch Südamerika, gestrandet im zentralschweizerischen Kanton Uri, in einer Almferienwohnung voller Fliegen und einer Arbeitsstelle voller mir fremder Verhaltensweisen meiner Kollegen schien die gesamte Granitlandschaft der Alpen auf mein Gemüt zu drücken.

Mein Beruf des Heilerziehungspflegers erfordert das Gemüt eines Ackeresels. Jeden Tag beackert man mit dem Pflug das gleiche Feld. Mal scheint einem die Sonne ins Gesicht, mal schüttet es aus Eimern, aber man stößt weder auf Gold noch wird der Jagdinstinkt durch ein vorbeistreifendes Rotwild geweckt. Lange war ich auf der Suche nach etwas, das unternehmerisches Handeln erfordert, mich antreibt, mich beschäftigt. Der Podcast „Ben spricht“ sollte so etwas werden.

Das Wort „Podcast“ setzt sich aus der englischen Bezeichnung für Rundfunk, „Broadcast“, und dem tragbaren MP3-Player „Ipod“ zusammen. Das Unternehmen Apple war es, das 2005 vereinzelte Podcasts in seine Software Itunes integrierte und einem Massenpublikum zugänglich machte. Das Konzept ist einfach. Eine Person spricht – alleine oder mit anderen –, und der Zuhörer greift auf diesen Audioinhalt zu und wird sogar benachrichtigt, wenn neuer Inhalt verfügbar ist. Heute ist fast jeder Podcast auch über Spotify und andere Apps zu empfangen. Aktuell gibt es über 750.000 aktive Podcasts auf Itunes, verglichen mit der Vorjahreszahl von 550.000 im Jahr 2018 ein absoluter Wachstumsmarkt. Während in den USA mehr als jeder zweite Haushalt angibt, Podcasts zu hören, sagen in Deutschland 22 Prozent der Befragten, im letzten Monat mindestens einen Podcast gehört zu haben.

Anfang April 2017 saß ich mit meiner Freundin in einem Café am Comer See in Italien. Wir sprachen über unsere Zukunft. Sie sagte zum wiederholten Mal zu mir: „Du musst deinen eigenen Podcast machen. Was du mir ständig erzählst, ist auch interessant für andere!“ Das sagte sie so voller Leidenschaft, dass ich es nicht als wohlwollenden Appell abtat, sondern als energische Aufforderung, die ich auch innerhalb einer Woche umsetzte, so dass Mitte April 2017 die erste Folge des Podcasts „Ben spricht“ auf Itunes verfügbar war.

Aufgewachsen und sozialisiert in einer Gegend, in der man stets vermeiden sollte, sich selbst zu wichtig zu nehmen, und wo man sich auf keinen Fall in den Vordergrund drängen soll, ist der Schritt, sich vor ein Mikrophon zu setzen und seine Gedanken in die Welt herauszuposaunen, nicht gerade einfach. Mir wäre es vielleicht leichter gefallen, hätte ich doch zumindest etwas Interessantes studiert, das ich den Leuten unmöglich hätte vorenthalten können. Aber ich schaute auf ein zwar sehr umtriebiges, aber sicher nicht exklusives Leben zurück. Die Rhetorik eines Christian Lindner, oder zumindest ein abgeschlossenes Abitur, hätten vielleicht auch dazu beigetragen, selbst daran zu glauben, dass ich etwas Relevantes zu sagen habe.

Ich sprach zunächst solo ins Mikrophon und erklärte in der ersten Folge, wie man ein halbes Jahr durch Südamerika reist, ohne zu arbeiten. Dann kamen die ersten Dialoge mit Gästen, mit Freunden und Bekannten, ohne feste Struktur, mit wenigen Stichpunkten auf einem Schmierzettel. Jeden Sonntag erschien eine neue Folge. Wie bei schriftlich arbeitenden Bloggern ist auch bei Podcasts regelmäßiger und verlässlich erscheinender Content unerlässlich, wenn man langfristig ernst genommen werden will.

Nach etwa 50 Folgen und einem ersten vergangenen Jahr nahm die Sache Fahrt auf. Mehrere Hundert Leute hörten jede Woche zu. Ich begann, mir vor jeder Folge viele Gedanken zu machen. Was soll das Hauptthema sein? Welche eigenen Gedanken zum Thema will ich loswerden? Welche Geschichte bringt der Gast mit? Hat er irgendetwas, das er noch nicht mehrfach in anderen Formaten zum Besten gegeben hat? Welchen Mehrwert kann der Zuhörer gewinnen? Heute bestehen meine Notizzettel, auf die ich während des Gesprächs schaue, aus mindestens drei ausgedruckten A4-Blättern. Die letzten Gäste waren ein Sicherheitsunternehmer, ein Sportler, ein Biologe, Professor und Experte in Sachen Gender, und ein politischer Blogger.

Die Vorbereitungen auf die Gäste strukturieren meinen Alltag. Sie bestimmen die Themen, mit denen ich mich beschäftige, die Artikel und Bücher, die ich lese, und die Vorträge, die ich mir auf Youtube anschaue. Mein Gästeplan, meine Notizapp und meine Gedankenwelt verschmelzen zu einer Mountainbike-Downhill-Piste, die ich hinabjage. Wechselnde Landschaften, die ich mir anschaue, bis ich glaube, sie begriffen und verinnerlicht zu haben. Terrain, das mir Fokussierung und Konzentration abverlangt und unter mir vorbeigezogen ist, bevor es beginnt, mich zu langweilen. Ein Leben ohne diesen Podcast kann ich mir nicht mehr vorstellen.

Lange vor dem Podcast riet mir eine Psychotherapeutin zu journalistischem Arbeiten. Ich müsse mich in immer neue Themen stürzen und somit meinem Gehirn etwas zu tun geben, bevor es auf destruktive Schienen gerate. Mein Nachteil ist: Obwohl mein Sinnen scheinbar immer was zu tun haben möchte, kann ich mich nur schwer ausdauernd auf eine Sache konzentrieren, so dass das Arbeiten in einer Redaktion für mich einem Horrortrip gleichkäme. Um den Zeitraum zu einem Job zu überbrücken, machte ich ein Praktikum beim Radio. Ich hatte unheimlich Respekt vor diesen Leuten: Kreativ zu sein unter Zeitdruck, für einen Chef, der einen ganz anderen Zugang zu Humor hat – und das Ganze für ein Publikum, das nichts mit einem selbst gemeinsam hat. Das ist echte Arbeit, aber leider unvereinbar mit meiner Persönlichkeit.

Im Gegensatz zum Radio muss man als Podcaster alles selbst machen. Gäste anschreiben, recherchieren, die Technik klären, Termine finden und hoffen, dass das Gegenüber die gleiche Vorstellung von Zuverlässigkeit hat wie man selbst. Denn ich wollte tunlichst vermeiden, was bei vielen (vor allem progressiven Mädchen-) Podcasts gang und gäbe ist: In der ersten Minute des neuen Podcasts den Hörern erklären, warum es letzte Woche leider keine Folge gab!

Ich wurde manchmal komplett sitzengelassen und verbrachte unendliche Minuten vor Skype in der Hoffnung, dass der Gast dann doch noch auftaucht. Man muss einer älteren Autoritätsperson die Mikrophoneinstellungen erklären und versuchen, die eigene Ungeduld aus der Stimme herauszuhalten. Man fragt vorab völlig neurotisch nach, ob denn wirklich alles an Technik vorhanden ist, was immer wieder bejaht wird. Und bei der Aufnahme selbst stellt man fest, dass derjenige nur ein Telefon zur Verfügung hat, mit dem man unmöglich ein hörbares Produkt hinbekommt. Man nimmt dann dennoch auf, die Wut unterdrückend, wohlwissend, dass ja schließlich eine gute Folge dabei herauskommen soll und man auf keinen Fall am Sonntag mit leeren Händen dastehen möchte. Mittlerweile schicke ich jedem Gast ein Mikrophon und kläre alles in Vorgesprächen. Jeder Tropfen Angst- und Stressschweiß hat zu einem immer effizienteren Ablauf geführt.

Aktuell hat der Podcast eine Größe erreicht, die mir ein schönes Nebeneinkommen durch Crowdfunding und Sponsoren sichert, ohne dabei jede Woche Scharen von Kritikern mit negativer Aufmerksamkeit auf mich zu ziehen. „Too small to fail“ – sozusagen. Im Rahmen meiner mittlerweile zweiten Deutschlandreise konnte ich mich in jeder Stadt mit netten Menschen in familiärem Ambiente treffen. Jeder war mir auf Anhieb sympathisch. Es fühlt sich gut an, wenn man die verschiedenen Leute persönlich vor sich hat, die man mit dem Podcast anzieht. Aus halbanonymen Likes werden Begegnungen und Freundschaften. Ich genieße den Email-Austausch mit meinen Stammhörern, die Interaktion in der Podcast-Telegram-Gruppe und die Skype-Gruppengespräche („Herrenzimmer“ genannt), die ich mit den Unterstützern abhalte. In einem „Herrenzimmer“ sprach ich mit zwei Lehrern und zwei Schülern freiheitlicher Gesinnung über das Schulsystem, Eigenverantwortung und die Herausforderung der heutigen Generation. Formate, die man sich vom ZDF wünscht, lassen sich mit ein wenig Energieeinsatz selbst umsetzen. Man stößt auf Menschen, die von den gleichen Themen bewegt werden und vor ähnlichen unbeantworteten Fragen stehen. Von Kiel bis Südtirol. Vom 17-jährigen Schüler, der sich im kommunistischen Kreuzberg als Außenseiter fühlt, bis zur 45-jährigen Unternehmerin, die mit dem Auswandern liebäugelt.

Ein Irrweg, den ich in den letzten beiden Jahren gedanklich gegangen bin, war es, zu glauben, dass ich die Antworten auf Fragen dieser Leute haben müsse. Manchmal glaubte ich, nur dann eine Berechtigung als Podcaster zu haben, wenn ich mehr weiß als der Hörer. Es ist anstrengend und blockierend, nicht mehr derjenige zu sein, der sich auf eine offene Reise begibt, sondern einer, der zu aller Zeit die Weisheit mit Löffeln gefressen haben muss. Hinzu kommen die Verlockungen des Egos: Jeder neue Unterstützer („Patron“) scheint die gute Arbeit zu bestätigen, während jeder Patron, der die Unterstützung kündigt, einen alles in Frage stellen lässt. Es findet mit der Zeit eine positive Abstumpfung statt. Die ersten negativen Rückmeldungen verursachten kurze heiße Nadelstiche in meinem Kopf. „Wer wagt es denn, etwas anzugreifen, in das ich Unmengen an Energie stecke und das auch noch kostenlos zur Verfügung stelle?“, fragte ich mich. Eine gute Gelegenheit, sich eine stoische Haltung anzueignen. Wenn ich es nicht kontrollieren kann, ziehe ich heute meine Aufmerksamkeit von solchen Reaktionen ab, so gut es geht, und konzentriere mich auf das, was ich voll und ganz in der Hand habe: die Gestaltung des Podcasts „Ben spricht“. Ich entkoppelte mehr und mehr mein Ego von Erfolgen und Misserfolgen des Podcasts. Das ist vermutlich eine ewig anhaltende Herausforderung, ein Aspekt, warum der Podcast auch Persönlichkeitsentwicklung ist. Ist das vielleicht nicht die zentrale Herausforderung eines jeden, der sich auf einen Marktplatz begibt, um dort herumzuposaunen? Das Ego, das einen in diese Situation zu treiben scheint, um dann in der Auseinandersetzung mit dem Außen mehr und mehr an Triebkraft zu verlieren, so dass mehr Platz für die eigene echte Persönlichkeit da ist?

Ein Podcaster kann zwar machen, was er will, aber kann er wirklich auch wollen, was er will? Mit einem thematisch breit aufgestellten Podcast bedient man viele Märkte, und die Verlockung ist groß, sich auf den größten Wachstumsmarkt zu konzentrieren, um größtmöglich zu profitieren. In meinem Fall wäre das vielleicht der Markt der islamkritischen Liberalkonservativen. Aus diesem Teich lassen sich regelmäßig Hörer fischen, die mir sofort wieder aus dem Eimer springen, wenn ich in der Woche darauf mit einem Schwulen übers Fisten spreche. Die Gruppe derer, die sich wöchentlich ergebnisoffen einem neuen Thema widmen möchten, ist nur einen Bruchteil so groß wie die jener, die schon alles wissen und nur die hundertste Bestätigung ihrer Sichtweise hören möchten. Letztere rauben unheimlich Energie, während die erste Gruppe nicht nur keine Energie kostet, sondern darüber hinaus den Podcast unterstützt und finanziert. Ist es nicht überall so? Wertschätzung zeigt derjenige, der abschätzen kann, welche Energie notwendig war, um diesen Wert zu schaffen.

Die Kunst, stur sein eigenes Ding zu machen, ohne sich vom Markt und seinen Bedürfnissen irritieren zu lassen, klingt zwar zunächst wenig marktwirtschaftlich, ist aber dann die einzige Möglichkeit, wenn man bedenkt, dass die Besonderheit (der „USP“) des Produkts echtes eigenes Interesse an der Sache und dem jeweiligen Thema ist. Ich wollte daher nie zum Bedienharri der Wutbürgerscharen werden, ebenso wenig, wie ich meine Sprache anpassen wollte, um nicht die „Gutmenschen“ zu verschrecken, die den Podcast auch hören.

Heute versuche ich, jeglichen Labeln aus dem Weg zu gehen, frei und unabhängig zu bleiben. Dass ich hier einen Artikel für ein libertäres Magazin schreibe, lasse ich mir selbst gerade noch durchgehen. Einen „libertären Podcast“ möchte ich nicht betreiben. Ich befasse mich mit Ideen, die ich interessant finde und vertiefe oder nur oberflächlich für mich abhake. Vielleicht steckt dahinter eine Angst, fremden Zusprechungen nicht gerecht zu werden, oder einfach nur der tiefe Wunsch, mich entwickeln zu können, wie ich es selbst möchte.

Dabei kenne ich meine Zielgruppe inzwischen ganz genau. Leute, die irritiert sind, wenn sie die überall weit verbreitete Hysterie erleben, sich aber dabei nicht in Kollektivismus oder Humorlosigkeit flüchten. Von diesen Hörern kam dann auch die häufigste Zusprechung, die ich mir als eigenen Slogan auf die Fahnen geschrieben habe: „Dein Freund im Ohr in aufgeregten Zeiten!“ Also ein Podcast von einem relativ normalen Typen, der sich wöchentlich Themen nähert, der verstehen will, der neugierig ist, der sich mit seinen Hörern verändert, wandelt, älter wird. Ich hoffe, dass noch viele Hörer damit Spaß haben werden, während ich versuche, mir selbigen nicht nehmen zu lassen.