Offener Brief an Angela Merkel Meine Meinung

08. August 2019

Regierung und Bürger im Dialog

von Kurt Kowalsky

Gerade der mündige Bürger und die Frauen sollten es nicht versäumen, mit ihren demokratisch gewählten Abgeordneten und der Regierung im Dialog zu stehen. Immerhin ist die Meinungsfreiheit in Deutschland verfassungsrechtlich garantiert. Gleichzeitig hat die Bundeskanzlerin großes Interesse daran, auch mal eine andere Meinung zu hören.

Offener Brief an Frau Bundeskanzlerin Dr. Merkel: „Sehr geehrte Frau Dr. Merkel,

als ich diesen Brief in den Briefkasten warf, war er verschlossen. Sie haben ihn nun geöffnet und somit zum offenen Brief gemacht. Das wäre nicht nötig gewesen. Aber da der Brief nun schon mal offen ist, können Sie sich die Mühe ersparen, ihn wieder zu verschließen. Das ist meine Meinung. Mit freundlichen Grüßen Kurt Kowalsky“

Dieser Artikel erschien zuerst auf der Facebook-Seite des Autors.